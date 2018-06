Coupe du monde: la Colombie se qualifie, le Sénégal éliminé… à cause des cartons jaunes !

La Colombie remporte sa finale

En ballotage défavorable avant ce dernier match du groupe H, la Colombie devait l’emporter pour assurer sa place pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Beaucoup moins flamboyants que contre la Pologne (3-0), Radamel Falcao et ses coéquipiers ont beaucoup souffert face à l’impact physique des Sénégalais. Mais sur un corner de Quintero, Mina a placé une tête parfaite pour délivrer les siens (1-0, 74e). La Colombie termine en tête de sa poule, et affrontera la Belgique ou l’Angleterre au prochain tour.



Le Sénégal éliminé… à cause des cartons jaunes

Terrible désillusion. Avec cette courte défaite ce jeudi, le Sénégal passe à-côté des huitièmes de finale en raison… du nombre de cartons jaunes récoltés dans ce Mondial. Avec six avertissements, les joueurs d’Aliou Cissé font moins bien que le Japon, averti seulement à quatre reprises lors des trois rencontres de poule. Le Sénégal et le Japon comptent tous deux 4 points, avec la même différence de buts générale et particulière (2-2 dans leur confrontation), le même nombre de buts marqués. La différence entre les deux pays se fait donc… au fair-play. Dur.



Mina forte tête, James tête basse

Déjà buteur contre la Pologne, Yeri Mina s’est de nouveau révélé précieux dans le domaine aérien ce jeudi face au Sénégal. Le défenseur du FC Barcelone a qualifié son pays d’un coup de tête rageur sur corner (74e), son deuxième but de la compétition. En revanche, la Colombie devra certainement poursuivre son tournoi sans James Rodriguez. Touché au mollet avant le début de la compétition, le meneur de jeu du Bayern était remplaçant lors du premier match, avant de retrouver sa place de titulaire. Mais dès la demi-heure de jeu, James a dû céder sa place pour un nouveau pépin musculaire, tapant de rage dans le gazon avant d’être remplacé par Muriel.





08:55 - 28 juin 2018









Rmc

