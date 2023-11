Coupe du monde moins de 17 ans : Le Sénégal se qualifie en huitièmes de finale

L’équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans s’est qualifiée en huitièmes de finale de la coupe du monde. Les U 17 se sont imposés, ce 14 novembre, devant la Pologne (4-1) en match comptant pour la deuxième journée de la poule D. Avec cette deuxième victoire, les Lionceaux vont disputer les […]

L’équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans s’est qualifiée en huitièmes de finale de la coupe du monde.

Les U 17 se sont imposés, ce 14 novembre, devant la Pologne (4-1) en match comptant pour la deuxième journée de la poule D. Avec cette deuxième victoire, les Lionceaux vont disputer les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les buts sénégalais ont été inscrits par Idrissa Gueye (18-eme mn, 52-ème mn et 69-ème mn) et un but contre son camp de Szala, à la 30-ème minute.

Le Mondial de foot des moins de 17 ans se déroule en Indonésie du 10 novembre au 02 décembre.

Source : https://lesoleil.sn/coupe-du-monde-moins-de-17-ans...