Coups et blessures volontaires : L’ivrogne écope de deux mois ferme pour avoir lacéré le visage et le cou de sa victime avec une lame Maçon de son état, M.M. Thiam a comparu ce lundi devant le tribunal d’Instance de Dakar pour le délit de coups et blessures volontaires au préjudice du jeune Bamba Dièye. Jugé, le prévenu a été condamné à six mois d’emprisonnement, dont deux mois ferme et, à une somme de 300 mille francs Cfa, à titre de dommages et intérêts.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Décembre 2017 à 22:31 | | 0 commentaire(s)|

Condamné une fois pour vol, M.M. Thiam n’a même pas pu expliquer le mobile de son acte aujourd’hui à la barre où, il a comparu cette fois pour Cbv, ayant entrainé une incapacité temporaire de travail (Itt de 8 jours). En effet, c’est à la sortie d’un bar qu'il a l’habitude de fréquenter pour prendre sa dose d’alcool, qu’il s’est jeté dans un premier temps sur sa victime pour arracher sa chaîne.



C’est sur ces entrefaites que la partie civile qui ne s’est pas laissé faire, a eu une première bagarre avec lui, avant que les témoins de la scène ne les séparent.



Quelques minutes après, le prévenu est revenu à la charge en s’attaquant violemment à sa victime avec une lame. « J’étais en compagnie d’une amie. Arrivés à quelques mètres près du bar, cette dernière est entrée dans les lieux. Et moi, je l’attendais tranquillement dehors. Après avoir tenté une première fois d’arracher ma chaîne que je portais au cou, il m’a surpris avec une lame. C’est ainsi qu’il m’a infligé trois blessures sur le visage et une sur le cou avec sa lame. Alors que je venais pour la première fois de le voir », explique la partie civile, qui a comparu avec deux plaies apparentes sur le visage.



Interpelé, le prévenu a nié dans un premier temps les faits et raconté une histoire toute autre. « Il raconte des contrevérités. Lorsque je suis sorti du bar, je l’ai trouvé en train de vomir. C’est sur ces entrefaites que je me suis approché de lui, pour voler à son secours. Et lui qui n’a rien compris, m’a asséné un coup sur la tête avec un tesson de bouteille. Moi aussi, avec la même arme, je lui ai donné des coups sur le visage », a-t-il essayé de se défendre, pour échapper au grief de dame Justice sans pour autant convaincre.



Acculé par le maître des poursuites, le prévenu passe aux aveux. A la question de savoir s’il était ivre au moment des faits, il répond par la négative. « Je revenais certes du bar, mais ce jour-là, je n’étais pas ivre. C’est une erreur de ma part. Je demande pardon à ma victime », reconnaît-il.



L’avocat de partie civile a réclamé 300 mille francs Cfa à titre de dommage et intérêts.



« Je me demande même qu’elle est la sanction exemplaire pour le prévenu. La partie civile a eu quatre points de suture sur des parties vitales du corps. Il faut le déclarer atteint et convaincu des faits qui lui sont reprochés. Et, le condamner à un an d’emprisonnement ferme », réclame le représentant du Ministère public dans son réquisitoire.



Rendant son verdict, le tribunal a condamné le prévenu à six mois d’emprisonnement, dont deux mois ferme pour coups et blessures volontaires. Il doit en même temps, allouer la somme de 300 mille francs Cfa à titre de dommage et intérêts à sa victime.











Kady FATY Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook