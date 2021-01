Covid-19 - Le virus dicte sa loi à l'Ucad, des départements touchés, plusieurs cas signalés Le virus circule en milieu scolaire à grande vitesse avec la fermeture de trois derniers départements de l’École supérieure polytechnique (ESP), ex ENSUT, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Ce, pour quinze jours. Pour l’heure, les départements concernés, il y a le Génie Informatique et le Génie électrique.

Plus d’une dizaine de cas y ont été recensés : deux au département de Gestion, deux en Génie Civile, trois cas au Campus, entre autres.



Un professeur, trois élèves et une technicienne de surface, font partie des personnes infectées. Les cours en ligne se tiendront jusqu’au 9 février prochain pour le génie Informatique. Pour ce dernier département, une réunion du Conseil pédagogique s’est tenue ce lundi, en présence du médecin chef du Coud, de la Cheffe du département Santé et Action sociale du Coud et de la Cheffe du service Hse de l’ESP. Au sortir de la réunion, la décision de tous les enseignements se feraient en ligne au moins pour les quinze prochains jours à compter de ce mardi.



Avant l’ESP, c’était l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB). Où après la détection d’une dizaine de cas, le Rectorat a pris des mesures dont les cours en ligne, afin de couper la chaîne de transmission.



