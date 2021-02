Covid 19/Reprise des cours à Louga: 27 collèges et 10 lycées seront désinfectés Rédigé par leral.net le Samedi 6 Février 2021 à 18:11 | | 0 commentaire(s)| Une opération de désinfection pour l'ensemble des établissements moyens et secondaires du département de Louga a été lancée. Selon le président du conseil départemental de la région, c'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la préparation de la reprise des cours prévue le lundi. Il informe que 27 collèges et 10 lycées seront désinfectées. Ce, pour permettre aux élèves d'être en sécurité et pour rompre la chaine de contamination.



Accueil Envoyer à un ami Partager