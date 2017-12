Crédité d’avoir rallié Rewmi de Idy : le fils du khalife de Loboudou dément et s’accroche aux basques de Mamour Diallo La récente tournée de près d’une semaine du leader du Parti «Rewmi», Idrissa Seck dans le département de Louga a ouvert la brèche à la polémique au village religieux de Loboudou. Le fils du Khalife, annoncé avoir rallié le parti de l’ex-Premier ministre a apporté un démenti à cette rumeur, non sans confirmer son ancrage dans l’Alliance pour la République, notamment son compagnonnage avec Mamour Diallo, Directeur national des Domaines.



Au cours d’un point de Presse tenu, ce matin à Louga, le fils du Khalife de Loboudou, Cheikh Saad Bou Bamba N’Diaye a démenti ceux qui l’ont annoncé depuis deux jours au Parti Rewmi de Idrissa Seck, qui a séjourné dans ledit village, la semaine dernière.

Le fils du Khalife de dire : «notre famille à l’habitude de recevoir des visiteurs de tous bords venus recueillir des prières du Khalif dans leurs projets et dans leurs programmes.Tout le monde y est le bienvenu et nous les accueillons à bras ouvert, du fait du caractère religieux et dans la pure tradition familiale», a d’emblée soutenu Cheikh Saad Bou. Qui a, toutefois, précisé en des termes dévoilés : «mais être reçu et avoir bénéficié des prières et de l’hospitalité de la famille ne signifie nullement avoir bénéficié d’une adhésion ou d’un soutien de personne».



Parlant de soutien, d’ailleurs, le fils du Khalife de Loboudou s’est voulu explicite : «ma famille et moi, avons pris, solennellement, depuis des années, l’engagement de soutenir le Président Macky Sall et j’ai personnellement clamé mon appartenance au Mouvement «Dolly» de Mamadou Mamour Diallo».



Sans mettre de gants et sans doute pour mettre fin aux folles rumeurs sur son compagnonnage supposé avec Idrissa Seck, le fils du Khalife a été on ne peut plus catégorique : «toute ma famille ainsi que les fidèles ont adhéré au Mouvement Dolly, pour ensemble soutenir le Président Macky Sall ».



Sur les raisons de ce choix, Cheikh Saad Bou martèle : « il n’y a que le développement de notre terroir (Ndlr : Loboudou) qui nous préoccupe et nous avons la conviction qu’avec Mamadou Diallo, nous réaliserons les vœux de notre localité ».

Avant de dire avec force : «que les gens, qui nous attendent, ailleurs, se détrompent ! Les choix sont faits et nous ne changerons pas de cap».













Cheikh Tall Dioum, Correspondant Actusen.com à Louga

