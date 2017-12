Crime passionnel à Kaffrine : « Largué, il tue de plusieurs coups de couteau le copain de son ex"

La ville de Kaffrine est depuis avant-hier est sous choc, suite à la mort de Cheikh Nguer, élève en classe de terminale au cours privé «L’émergence ». Le jeune garçon a été assassiné par Babacar Cambel Niang, qui lui reproche d’avoir noué une relation amoureuse avec son ex-copine.



Entre Babacar Cambel et Cheikh Nguer, l’histoire ne date pas d’aujourd’hui. Et cette haine viscérale que Cambel Niang nourrissait pour sa victime Cheikh Nguer remonte à l’année dernière, quand le présumé meurtrier a su que son ex-copine Mamy Touré, entretenait une relation amoureuse avec Cheikh Nguer.



Entre menaces de mort et bagarres, leur différend a tourné au drame mercredi dernier. Ce jour-là, raconte L'Observateur, Cheikh Nguer s’est rendu au quartier de Guinaw Rail chez son ami Papa Ndiaye pour y boire du thé. Aux environs de 21 h 30, il reçoit un appel téléphonique, prend congé de ses amis, tout en leur promettant de revenir dans un instant.



Ainsi, il s’en va répondre à l’appel de son interlocuteur, qui n’était personne d’autre que son « rival » Babacar Cambel Niang, qui l’invite à un duel aux alentours de la gare ferroviaire. Au cours de la bagarre, Babacar Cambel Niang, visiblement plus fort et armé d’un couteau, en plante 10 coups à différents parties du corps de sa victime, notamment aux reins et au ventre. Cheikh Nguer s’affale et vide de son sang avant de rendre l’âme sur le coup.



Conscient de la gravité de son acte, Babacar prend la tangente et abandonne le corps sans vie de sa victime gisant dans une mare de sang.



Ce n’est qu’aux environs de 22h, que le corps sans vie de Cheikh Nguer est découvert par un homme qui alerte les passants de cette rue déserte et non électrifiée. Le présumé meurtrier Babacar Cambel Niang en cavale depuis la nuit des faits, a été appréhendé le lendemain, (hier) après midi, en possession d’une importante quantité de chanvre indien.









Ndeye R. Thiane (stagiaire)

