Cristiano Ronaldo absent pour une semaine

Après avoir été sorti sur blessure lors du dernier clasico Barcelona vs Real Madrid dimanche dernier, les nouvelles sont un peu plus rassurantes pour Ronaldo. Selon AS, Cristiano sera indisponible pour une durée d'une semaine. Il manquera les 2 prochains matchs de Liga contre Séville et Celta Vigo et fera son retour face à Villarreal.



CR7 sera bel et bien de la finale de la Ligue des Champions du 26 mai à Kiev, devant opposer le Real à Liverpool.