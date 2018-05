Cybercriminalité : 13 personnes arrêtées et déférées au parquet

Lundi 7 Mai 2018

La Plateforme national de lutte contre la cybercriminalité de la Section de recherches de la gendarmerie nationale est constamment sur les traces des arnaqueurs du web. Les méthodes mises en exergue sont les "cybers patrouilles", l’écoute des réseaux sociaux, l’enquête sous pseudos en ligne, les dénonciations et les auditions.



D’après cette plateforme de lutte contre la cybercriminalité, 13 personnes ont été arrêtées et déférées depuis 2017 pour les infractions de chantage, harcèlement sexuelle sur les réseaux sociaux. « Par contre, pour les faits de chantage à la webcam, on a reçu plusieurs plaintes mais personnes n’est arrêté du fait que les auteurs sont des Béninois ne résidant pas au Sénégal », renseigne la plateforme.



Pour les infractions telles que l’escroquerie sur le net, les responsables souligne que le nombre de personnes arrêtées sont en cours de traitement. Cependant, ils ont précisé que ce phénomène (publication de vidéo privée sans consentement de la personne) prend des ampleurs inquiétantes. Notamment avec l’accès à l’internet qui est devenu facile au Sénégal, « la loi est certes sévère mais elle ne dissuade toujours pas ».



Pour prévenir les utilisateurs d’internet sur ces dangers, la plateforme a initié des rencontres telle que les « Security Days « pour sensibiliser les populations. La plateforme a également mis en place un concept appelé « Passeport jeune ». Ce concept permet de sensibiliser les jeunes élevés du primaire par une liste de 20 questions auxquelles ils doivent répondre pour bénéficier, en cas de succès, à un diplôme pour l’utilisation d’internet en toute sécurité. Sur le diplôme, les parents de l’enfant vont apposer leur signature ainsi que le Colonel-Commandant de la Section de Recherches.











