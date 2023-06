DÉBAT SUR LE « 3E MANDAT » : MACKY SALL DONNE RENDEZ-VOUS APRÈS LA TABASKI Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Juin 2023 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

Recevant, ce samedi 24 juin, le rapport sur les conclusions de la Commission du Dialogue national, le président de la république, Macky Sall a encore évoqué la polémique sur son éventuelle troisième candidature pour la présidentielle de 2024. Et pas pour trancher le débat.

« Soyez rassurer, je vais répondre très bientôt parce que le moment est venu pour répondre. Pas aujourd’hui, je ferai un discours à la nation, j’apporterai ma réponse qui ne peut pas dépendre du contexte dans lequel nous évoluons, y a beaucoup d’excitations… » Ce sera un choix libre souverain qui sera expliqué au pays quel qu’il soit et il sera assumé.

Source : Source : https://www.jotaay.net/DEBAT-SUR-LE-3E-MANDAT-MACK...

