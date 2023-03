DIOURBEL - Dame Diop et Cie valident la candidature du Président Sall en 2024 et tournent en dérision le « Gatsa-Gatsa » Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mars 2023 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Diourbel a vibré ce dimanche au rythme d’un méga-meeting organisé pour valider la candidature du Président Macky Sall en 2024. Cette mobilisation a été sous la houlette de l’ancien ministre Dame Diop, qui avait à ses côtés plusieurs leaders de Benno, dont le ministre Abdou Karim Fofona, le ministre-conseiller du Président, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, l’ensemble des maires ruraux, des directeurs généraux, etc…

Dame Diop, prenant la parole, invitera les Diourbellois à prouver que l’opposition est moribonde dans l’agglomération et qu’ils sont prêts à accompagner Macky Sall jusqu’en 2035.

AKF se plaira, en ce qui le concerne, lors de son discours, de jeter des pierres dans le jardin d’Ousmane Sonko qui, selon lui, est passé du « Gatsa - Gatsa » au... « Massa - Massa ».

