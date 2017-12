DPG : 333 écoles, 9538 salles de classe et 162 collèges construits

Le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a démarré sa Déclaration de politique générale (Dpg). Face aux députés, il a entamé l’exercice par le secteur de l’Education nationale. Il a fait le bilan de ce qui a été produit depuis l’installation du régime actuel. «Le gouvernement a investi à peu près 132 milliards 600 millions pour construire et équiper 9538 salles de classe, 333 écoles élémentaires, 162 collèges de proximité, 21 lycées, 20 blocs scientifiques et technologiques et 12 daaras modernes », a-t-il indiqué.



Il ajoute que les effectifs de personnel enseignants se sont accrus de 7481 enseignants dans le secteur public de l’éducation.













