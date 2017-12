DPG: Dionne réitère l'engagement de son gouvernement au dialogue

Le Premier ministre, Mahammed Dionne, a réitéré mardi l’engagement du gouvernement au dialogue et à la concertation avec les partenaires sociaux, le secteur privé, la société civile et les acteurs politiques.



Au-delà de "quelques divergences", les acteurs politiques et sociaux "partagent tous la même passion pour le Sénégal, un Sénégal que nous voulons tous uni, prospère et solidaire", a-t-il déclaré lors de sa déclaration de politique générale à l’Assemblée nationale.



"Nous y arriverons enfin, si notre pays recouvre tout son potentiel à partir d’une paix définitive en Casamance, cette paix que nous devons ensemble construire, dans le respect de la dignité de tous les acteurs, mais aussi et surtout, à partir d’un véritable développement territorial, un développement inclusif, participatif, solidaire et durable qui intègre et valorise toutes les localités", a dit le chef du gouvernement sénégalais.