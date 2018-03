Daaka : Le Président Macky Sall attendu aujourd’hui

Le chef de l’Etat a quitté Dakar peu après avoir reçu le rapport de la Commission pour le dialogue et la concertation autour du fichier, présidée par Seydou Nourou Ba. Il a pris la route pour se rendre au Daaka. Il passe la nuit à Kaolack avant de se rendre à Tamba, où il est attendu dans la matinée. Mais, d’après des sources de « L’As », il ne perdra pas de temps à la gouvernance de Tambacounda. Et pour cause, il prévoit de s’y rendre dans les prochains jours.



Il va poursuivre son chemin pour effectuer la prière du vendredi à Médina Gounass auprès de son guide Thierno Ahmed Tidiane Ba. Pour la petite histoire, c'est depuis le Daaka qu’il a été nommé Premier ministre. Il quitte le Daaka samedi pour passer la nuit à Kaolack sur le chemin du retour. C’est Aly Ngouille Ndiaye qui va présider la cérémonie de clôture prévue lundi matin.