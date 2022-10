Décentralisation: Les AMS et ADS en phase avec le ministre Mamadou Talla et comptent... Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Octobre 2022 à 20:12 | | 0 commentaire(s)| Les Associations des maires et des Départements du Sénégal ont reçu la visite de Mamadou Talla, nouveau ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires. Ce dernier a échangé avec les élus locaux, sur les défis et sa mission pour le secteur de la décentralisation. Quant aux exécutifs locaux, ils saluent sa nomination à la tête du département et compte l'accompagner pour la réussite de sa mission.



