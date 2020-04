Décès ce jour d’un des contacts suivis : “Non ! Sa mort n’est pas issue du Coronavirus”, assure le ministère de la Santé Un homme de 69 ans, figurant parmi les contacts suivis du COVID-19, est décédé ce matin vers 06 heures du matin.

Mais, pour lever tout équivoque et éviter les fausses nouvelles, le ministère de la Santé et de l’action sociale a tenu à préciser que ce contact n’est pas mort du Coronavirus.

Le communiqué parcouru par Leral.net indique qu’il s’agit bien d’un homme figurant parmi les contacts suivis, mais les résultats des tests effectués jusqu’au 29 avril (hier), se sont révélés négatifs.

A sa famille, le ministère a présenté ses condoléances.



