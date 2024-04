Décès de Alioune Diagne Coumba Aita. Ancien Ministre,: Le Sénégal perd encore une grande figure politique Nous vous annonçons le décès de Alioune Diagne Coumba Aita. Ancien Ministre, ancien Président du Groupe de concertation et de compétitivité du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Avril 2024 à 19:52 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien ministre de l’Urbanisme sous le régime socialiste et président du Groupe de concertation et de compétitivité du Sénégal (Grcc), Alioune Diagne Coumba Aita a largement consacré sa vie au service du Sénégal.



La levée du corps et les prières mortuaires ont eu lieu ce jour à 14 H à la Zawwiya de Lamine Gueye et suivies de son enterrement à Yoff



En cette douloureuse circonstance, à l’image de Ma Revue de presse d’où nous tenons l’info, Le Groupe Leral présente ses condoléances émues à son fils Ibrahima Nourredine Diagne, Directeur Général de Gainde 2000



Les condoléances seront reçues à la rue Wagane Diouf x Galandou Diouf.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook