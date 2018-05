Décès de Fallou Sène : le Forum du Justiciable annonce une plainte…

Suite au décès de Mohammadou Fallou Sène, étudiant à l’UGB, tué lors des affrontements entre étudiants et les forces de l’ordre, le Forum du Justiciable annonce qu’indépendamment de l’enquête judiciaire en cours, il déposera une plainte au niveau de la Cour de justice de le CEDEAO et des Nations-Unies ‘’pour utilisation démesurée et irrégulière des armes à feu contre des citoyens sénégalais’’.





Babacar Ba et ses partisans rappellent dans ce sens, que la Cour de Justice européenne avait condamné l’Etat français pour l’usage irrégulier des armes à feu contre des citoyens français.



En outre, le Forum du Justiciable condamne l’utilisation de balles réelles dans les manifestations pacifiques d’élèves et de citoyens.















Walfadjri