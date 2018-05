Décision des 7 sages-Pr Amsatou Sow Sidibé : «L’opposition ira devant les institutions supra nationales»

L'opposition sénégalaise ne va pas baisser les bras, malgré la décision du Conseil constitutionnel de se déclarer incompétent à juger leur recours en annulation concernant la loi sur le parrainage. Pour Pr Amsatou Sow Sidibé du mouvement "Car Lenen ", l’opposition va se rabattre sur les institutions supra nationales pour plaider sa cause. Puisque, explique-t-elle, les juges du Conseil constitutionnel ne prennent jamais de verdict allant dans le sens de contrer la position du pouvoir.



A en croire Pr Sidibé , cette situation fait penser que le Sénégal fait face à un déni de justice : « A chaque fois que l’opposition ou les non-alignés saisissent le Conseil constitutionnel, il se déclare incompétent. Quand c’est le pouvoir qui le saisit, il trouve les voies et moyens pour rendre une décision. Alors la question que je me pose c ’est la suivante : Sommes -nous devant un déni de justice, de droit ? ».



Dans tous les cas, Pr Sidibé et ses camarades de l’opposition n’en ont pas fini avec cette loi sur le parrainage adoptée par les parlementaires le 19 avril dernier.













Pressafrik