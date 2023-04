Décoration du 04 avril 2023 : Le président de la République a décoré 473 agents de l’administration

Plusieurs personnes ont été nominées dans l’ordre national du Lion au titre de l’année 2023. Le président de la République se basant sur les articles 43 et 76 de la Constitution a promu au grade de commandeur trois cadres de l’administration officiant à la présidence de la République pour service rendu à la Nation. Au conseil économique social et environnemental, c’est Marie Madeleine Pinto, inspecteur des impôts et des domaines à la retraite et experte fiscal. C’est quatre officiers du ministère des Forces Armées qui ont aussi reçu leur distinction. Ils sont au total 25 a recevoir cette haute distinction.



Secundo au grade d’officier, le Chef de l’Etat a décoré 104 personnes travaillant dans différents ministères à l’occasion de la fête de l’indépendance du Sénégal. Tercio au grade de chevalier, le président de la République a élevé 319 agents.



Enfin, au grade de chancellerie de l’ordre national du Lion, 25 citoyens officiant dans différents services de l’administration ont été aussi décorés et élevés à ce rang.

