Découverte d'armes blanches à l'Ucad, affaire Sonko: Les étudiants du Pastef dénoncent "un complot de "l'Etat" contre leur leader et..; Rédigé par leral.net le Lundi 22 Février 2021 à 16:02 | | 0 commentaire(s)| Les étudiants de la Faculté des sciences juridiques et politiques du Pastef ont tenu une conférence de presse ce lundi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour dénoncer "un complot politique de l'Etat contre leur leader". Selon leur coordinateur Moustapha Sano, ils sont prêts à donner leur vie non pas pour la personne d'Ousmane Sonko mais plutôt, pour son engagement et son programme bien défini. Toutefois, il laisse entendre que "la justice sénégalaise est instrumentalisée". M. Sano a aussi rebondi sur la découverte des armes blanches à l'Ucad. A l'en croire, "ce n'est qu'une mascarade montée...".



