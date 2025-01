Dégâts collatéraux du protocole de Cap Manuel : Ousmane Yera dans la tourmente et prêt à raconter son histoire Le "Protocole de Cap Manuel" continue de faire des remous au Sénégal et au-delà, avec des répercussions inattendues sur des personnalités influentes. Ousmane Yera, connu pour son rôle de médiateur dans les crises politiques en Afrique de l’Ouest, est à son tour, au cœur de l’actualité, pris dans des affaires qui soulignent l’ampleur des dégâts collatéraux.



Une maison saisie et des procédures complexes

Dans un premier volet, la maison d’Ousmane Yera a été saisie dans le cadre de mesures administratives. Cette décision a été notifiée par Élimane Pouye, à la tête du Patrimoine bâti. Les nouvelles autorités ont décidé de reprendre la maison qu’Ousmane Yera avait pourtant légalement acquise auprès du Patrimoine bâti, une acquisition réalisée dans le cadre d’un projet dont il était lui-même l’un des initiateurs. Ironie du sort, celui qui avait contribué à mettre en place cette vision, se retrouve aujourd’hui à en subir les conséquences, illustrant les dérives et les tensions autour de la gestion du patrimoine national, sous la nouvelle administration.





Un frère sous pression des Douanes

Par ailleurs, le frère d’Ousmane Yera, transitaire de profession, a été arrêté par la douane sénégalaise. Bien qu’il ait été libéré après avoir versé 200 millions FCfa, ses bagages restent toujours bloqués par les autorités douanières, suscitant des interrogations sur les motivations et le déroulement des procédures.



Un livre pour dévoiler les coulisses

Face à ces épreuves, Ousmane Yera ne se contente pas de subir. Selon des proches, il serait en train de préparer un livre, dans lequel il compte partager son parcours, ses expériences de médiateur et les vérités derrière ces récents événements. Ce projet, qui pourrait s’intituler "Les Ombres et Lumières de la Médiation", promet de révéler des détails inédits sur les dynamiques politiques et économiques en Afrique de l’Ouest, ainsi que sur les pressions auxquelles il fait face actuellement.



Une épreuve personnelle et politique

Pour Yera, ces événements marquent un tournant dans son engagement en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique. Alors que certains y voient une tentative de l’affaiblir, d’autres estiment qu’il saura transformer cette période de turbulences, en une occasion de réaffirmation.



À suivre de près

Le livre en préparation d’Ousmane Yera, pourrait éclairer de nombreuses zones d’ombre et contribuer à mieux comprendre les rouages des crises politiques et économiques dans la sous-région. Une chose est sûre : l’histoire ne s’arrête pas là, et Ousmane Yera semble déterminé à se faire entendre.













