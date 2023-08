Départ pour La Terre sainte: Les pèlerins invités à porter le Sénégal «dans leurs cœurs»

Le Ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Abdoulaye Diome, qui a présidé, hier, à l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar, la cérémonie officielle du départ des 400 pèlerins sénégalais aux lieux saints de la chrétienté, leur a recommandé de formuler d’intenses prières pour l’unité des cœurs de tous les Sénégalais. Il a également remis l’emblème national […]

L’État du Sénégal a toujours soutenu la communauté catholique du Sénégal pour la parfaite organisation du pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté. Cette collaboration entre le Gouvernement et le Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (Cinpec) date de plusieurs décennies. Le jour du départ pour la Terre sainte, les autorités étatiques profitent de l’occasion pour s’adresser aux pèlerins. Hier, c’est le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome qui a délivré le message du Chef de l’État, Macky Sall, aux 400 « pèlerins de la Communion ». Il leur a demandé de ne pas perdre de vue ce désir ardent de prier pour la stabilité et la concorde nationales. « Chers pèlerins, le pèlerinage est une démarche de foi et non pas un tourisme religieux. C’est une occasion pour vous de perpétuer et de renforcer votre foi. Le pèlerinage constitue un temps fort de prières et de communion. C’est la raison pour laquelle, je vous invite à porter notre Sénégal dans vos cœurs », a-t-il déclaré, sous les applaudissements nourris de toute l’assistance.

Avant le décollage pour Jérusalem, Bethléem, Rome ou encore Lourdes, la cité mariale, le Ministre de l’Intérieur a jugé nécessaire d’insister sur la notion de prière en demandant aux « pèlerins de la Communion », une fois en Terre sainte, de confier à la divine Miséricorde, le peuple sénégalais et le monde entier.

Sur le registre organisationnel, le Ministre de l’Intérieur a transmis les félicitations du Président de la République, Macky Sall, au président du Cinpec, le Père évêque de Tambacounda, Monseigneur Paul Abel Mamba et à toute son équipe. Antoine Félix Abdoulaye Diome a, par ailleurs, salué « la forte mobilisation qu’a suscité l’édition 2023 du pèlerinage » et tous les efforts consentis par le Ministères des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, de la Santé et de l’Action sociale, des Transports aériens et de la Communication. « Le Gouvernement du Sénégal continuera à assurer le soutien administratif et financier pour la bonne organisation du pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté. Une fois en Terre sainte, il faut prier pour cimenter notre commun vouloir de vie commune », a poursuivi M. Diome. Il a aussi magnifié « les précieuses coopérations des Ambassades d’Israël et d’Italie » ayant permis à tous les « pèlerins de la Communion », de disposer de leurs visas.

Les remerciements du Père évêque au Président

Premier partenaire du Cinpec dans l’organisation des pèlerinages catholiques, l’État du Sénégal ne cesse d’apporter un soutien constant à la structure qui convoie les fidèles catholiques dans les lieux de piété de Dieu. Hier, devant la délégation gouvernementale, Monseigneur Paul Abel Mamba, président du Cinpec, a exprimé toute sa gratitude au Président de la République, Macky Sall, et à l’ensemble du Gouvernement du Sénégal pour toutes les dispositions prises en amont pour la réussite de l’organisation de ladite édition du pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté. « Nous avons été accompagnés par notre pays. Nous disons un grand merci au Chef de l’État. Nous prenons l’engagement de prier pour notre pays qui en a tant besoin. Chers pèlerins de la Communion, nous avons un devoir citoyen de prier pour le Sénégal pour les élections à venir et pour notre sous-région », a rassuré l’ancien évêque du diocèse de Ziguinchor. En Terre sainte, l’évêque du diocèse de Tambacounda a promis au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, que tous les pèlerins de la Communion seront de « bons ambassadeurs partout où ils mettront les pieds ».

Gaustin DIATTA (Envoyé spécial)

Source : https://lesoleil.sn/depart-pour-la-terre-sainte-le...