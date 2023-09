Département de Saint-Louis: Les responsables BBY de 55 villages de la commune de Fass veulent élire Amadou Ba le 25 février 2024

Elire leur candidat Amadou Ba au soir du 25 février 2024, c'est l'objectif visé par les responsables Benno Bok Yaakar des 55 villages de la commune de Fass, département de Saint-Louis. Réunis autour de leur leader et maire de ladite commune, Ibrahima Diao, lors d'une assemblée générale d'informations et sensibilisation sur le parrainage, ces responsables ont approuvé le choix du Président Macky Sall sur Amadou Ba. Et, ils ont exprimé leur volonté et détermination à accompagner leur candidat pour une victoire éclatante o la prochaine élection présidentielle.