Dépollution de la Baie de Hann : Les populations impactées indemnisées L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (Onas) continue d’indemniser les impactés du projet de dépollution de la Baie de Hann. En effet, la structure en charge des eaux usées et pluviales, a organisé ce lundi 28 Mai 2018 à la préfecture de Dakar, la 4e cérémonie de remise de chèques aux populations impactées de la commune de Hann Bel Air. Ainsi, ce sont 17 personnes qui ont reçu leurs chèques.C’était en présence du secrétaire général de l'ONAS, Ousmane Camara qui a livré son sentiment au micro de Leral.net.



Les populations impactées par le Projet de dépollution de la Baie de Hann éprouvent désormais un sentiment de soulagement. Elles sont en train d'être indemnisées par l’Etat du Sénégal. Par ailleurs, l'ONAS a procédé ce matin à la 4e et avant-dernière cérémonie de remise de chèques aux populations impactées de la commune de Hann Bel Air.



Pour rappel, la cérémonie officielle de remise de chèques a été organisée le 18 mai 2018, à la Préfecture de Pikine, par l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas).



Cependant, le Directeur général de l’Onas, Lansana Gagny Sakho, a fait savoir que ce projet, au-delà de la dépollution, va permettre à près de 500 000 personnes issues des quartiers de Thiaroye Azur, Thiaroye sur mer, Mbao, Hann-Bel Air, Guinaw Rail, et autres, de pousser un ouf de soulagement. Car, le problème d’assainissement ne sera qu’un vieux souvenir pour elles. Il est composé de deux phases et son coût global est estimé à 39 milliards de francs Cfa.



A en croire le patron de l’Onas, le projet de dépollution de la Baie de Hann a connu un grand retard car les négociations ont duré près d’une dizaine d’années. Mais, avec cette issue heureuse de la situation et si les emprises sont libérées à temps, les travaux de la première phase vont démarrer d’ici la fin de l’année. Sur ce, il invite les populations à libérer ces emprises le plus vite possible.



