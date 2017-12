Des appareils médicaux recyclés pour des hôpitaux au Sénégal

Ces vieux lits d’hospitalisation qui seraient mis au rebut, ces couveuses qui ne correspondent plus à la réglementation européenne, ces champs opératoires de fin de catalogue… sont de l’or pour Daniel Millière, président de l’association Horizons Sahel, aujourd’hui forte de 120 adhérents, en lien avec une grande majorité de centres et établissements de santé français qui lui donnent cabinets dentaires complets, tables de gynécologie, brancards d’urgence, défibrillateurs, échographes…

De l’avenue Ronsard à La Ville-aux-Clercs



Mais comment un ancien ingénieur a-t-il réussi à nouer des liens avec le Sénégal pour y acheminer des centaines de tonnes de matériel chaque année ? En moyenne douze à quatorze containers par an ! « J’ai osé me lancer, sans vraiment savoir ce qui m’attendait. En voyage privé au Sénégal en 1999, j’avais compris ce que le dénuement signifiait pour les personnels médicaux.



Et quand le directeur de l’hôpital de Vendôme de l’époque, Jacques Brunier a demandé quoi faire des 120 lits du centre de cure Gibotteau qu’on mettait à la réforme, l’idée s’est imposée immédiatement. En 2004, le premier container prenait la mer pour un hôpital de Dakar. »



A 69 ans, Daniel Millière ne décroche pas. Rencontré hier, il confie. « On vient juste de finir l’emménagement de notre base logistique à La Ville-aux-Clercs. Un transfert de matériels médicaux divers qui a nécessité pas moins de cinquante camions de 20 m3… Depuis la fin novembre, on est dans les cartons mais là, on en voit le bout. De toutes les façons, on doit avoir libéré pour ce 31 décembre les 2.000 m2 de locaux de l’avenue Ronsard qu’on louait depuis dix ans à la société de transports Marmion qui souhaite disposer du site. »



Et de préciser que c’est grâce aux contacts avec l’agglomération Territoires vendômois que ces 1.000 m2 d’anciens locaux de La Calhène ont été trouvés. Un déménagement qui n’a pas mis en veilleuse les nombreux projets de l’association qui seront à découvrir dans une prochaine édition.



Horizons Sahel garde son siège social au pôle associatif Jules-Ferry, 7 avenue Clemenceau à Vendôme. Tél. 06.62.50.42.15. Site www.horizons-sahel.fr



