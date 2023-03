Détention du professeur Mamadou Ka à Saint Louis : La vidéo accablante et le communiqué de soutien du Cusems (Décryptage de l'affaire) Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mars 2023 à 01:46 | | 0 commentaire(s)|

Les «évènements générés par les dernières manifestations politiques faisant suite au procès en diffamation impliquant les deux hommes politiques que sont Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang, continuent de faire débat. Tantôt, les victimes des actes de vandalisme (boutiques, stations saccagées), tantôt la voix d’enseignants qui s’élèvent dénonçant l’arrestation de certains de leurs camarades durant ces évènements regrettables. D’ailleurs, ces syndicats du corps d’enseignants ont annoncé des perturbations dans le système éducatif à partir de ce lundi pour faire réagir les autorités et faire libérer leurs camarades en détention. Les perturbations ont commencé à Saint Louis et les syndicats d'enseignants parlent «d’arrestations arbitraires d’enseignants et d’élèves, ainsi que de violation de l’espace scolaire par les Forces de l’ordre».



A Saint Louis, les manifestations se sont intensifiées notamment sur l’avenue Moustapha Malick Gaye mais aussi dans les allées menant vers le commissariat central entre élèves et forces de l’ordre.

La vidéo virale qui accable le Pr Mamadou Ka

La vidéo a fait le tour de tous les réseaux sociaux. Alors que les manifestants brûlaient des pneus sur la route, le professeur de Mathématiques/ Science de la vie et de la Terre au CEM de Mouit, (vêtu d’un ensemble blouson, sur un sous-vêtement noir sur lequel il est écrit « Pastef- Burok » et une casquette noir, voir la vidéo ci-dessous) donne l’ordre à des enfants (visiblement des mineurs). Dans ses propos véhiculés, on entend clairement : «Taalal Balaa auto beulé di nieuw» (allumez les pneus avant que la véhicule n’arrive). Quelques secondes après cette instruction donnée aux enfants qui s'attellent à incendier des pneus, le professeur a pris la poudre d’escampette avant que la voiture des forces de l’ordre n’arrive sur place pour disperser la foule.

Le Cusems ne se lasse pas de secourir son camarade et collègue

Le syndicat unitaire des enseignants du moyen secondaire (Cusems) en ordre de bataille pour interpeller les autorités sur les arrestations de ses collègues enseignants. Evidemment, le professeur Mamadou Ka est d’ailleurs le plus présent dans les deux communiqués, lus à Dakaractu.



«Consécutivement à l'arrestation et au mandat de dépôt déjà servi au camarade et collègue Monsieur Mamadou Ka professeur de Mathématiques Science de la vie et de la Terre au Cem de Mouit, le Cusems / St-Louis considère que le collègue et camarade a été arrêté manu militari dans sa classe et dans l'exercice de ses fonctions comme un malfrat depuis le jeudi 23 mars 2023 devant ses collègues, ses élèves et sous le regard impuissant de toute la population éducative comme des parents d'élèves » lit-on dans le communiqué rédigé hier et qui exige la libération immédiate sans délai et sans condition de M. Mamadou Ka.



En sus, dans un autre communiqué précédant celui du 25 mars, le syndicat unitaire des enseignants du moyen secondaire dénonce les arrestations arbitraires tous azimuts d'enseignants dans le cadre de l'exercice de leurs libertés individuelles et collectives sans oublier le cas du professeur Mamadou Ka.







