Détournement de 540 millions FCFA au CMS: ls regrets du Ministre Victorine Anquediche Ndeye

C’est un « acte déplorable », a regretté le ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye. Venue présider une rencontre avec les femmes de la commune de Saly, la ministre a révélé que c’est grâce à un audit que le pot aux roses a été découvert. « C’est un instrument de gouvernance […] C’est un « acte déplorable », a regretté le ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye. Venue présider une rencontre avec les femmes de la commune de Saly, la ministre a révélé que c’est grâce à un audit que le pot aux roses a été découvert. « C’est un instrument de gouvernance qui l’a décelé, c’est l’audit. Cela veut dire qu’au niveau de la structure, il y a des organes de contrôle qui ont permis aujourd’hui de déceler ce détournement », s’est félicitée Mme Ndeye. D’après elle, cette somme pouvait bénéficier à des personnes qui en avaient réellement besoin. « C’est à déplorer dans tous les sens parce que c’est plus de 500 millions FCfa qu’on aurait pu donner à des bénéficiaires », regrette-t-elle.



