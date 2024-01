Développement d’Ouest-Foire: Le Mouvement « And Défar Ouest-Foire » a lancé ses activités politiques, ce week-end Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Janvier 2024 à 18:18 | | 0 commentaire(s)| Le Mouvement « And Défar Ouest-Foire », oeuvrant pour le développement de la Cité a lancé ce week-end, ses activités politiques. Engagé à soutenir le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba, ledit mouvement revient sur les préoccupations des populations d’Ouest-Ouest. Ainsi, le Président du mouvement, « And Défar Ouest-Foire », Lorent Sangharé, très optimiste espère que ce sera le candidat Amadou Ba qui va satisfaire les demandes et attentes des populations. Ces jeunes souhaitent que les titres précaires des habitations soient transformés en baux pour le mieux-être de la communauté.



