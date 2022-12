Diabel Beye: Les populations attendent toujours les bourses sociales promises par Macky Sall

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Décembre 2022 à 08:13 | | 0 commentaire(s)|

Diabel Beye, une localité logée à Gossas vit au ralenti. Les rares personnes qui sont actives vont vers les champs, les autres se rongent les ongles. Si ce n'est essayer de vendre du menu fretin. "On ne fait rien, on n'a pas accès aux financements et les bourses sociales sont un mirage pour nous. Mais nous avons bon espoir que les autorités penseront à nous. Le Président Macky Sall considère tout le monde d'égale dignité", affirment les intervenantes.