Diagnostic et perspectives de la profession et de l’activité de la boulangerie: Les acteurs préconisent des solutions Sous le thème « diagnostic et perspectives de la profession et de l’activité de la boulangerie au Sénégal », la première concertation nationale sur la filière boulangère s’est ouverte ce lundi 18 décembre. Organisée par le ministère du commerce du secteur informel et des petites et moyennes entreprises, la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) et l’Association des Meuniers Industriels du Sénégal (AMIS). Ces deux jours de concertations (18 et 19 décembre) sont pour Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS), une occasion pour eux acteurs du secteur de se réunir pour réfléchir sur quelle voie entreprendre afin de faire avancer ledit secteur.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Décembre 2017 à 17:05 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook