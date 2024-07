Dialyse à l'Hôpital El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès : Les patients abandonnés, entre la « vie et la mort »

" Les médecins ont complètement déserté les lieux, nous laissant à notre sort ", a déploré une patiente. " La semaine passée, nous n'avons eu que deux séances. Les machines ne peuvent plus supporter la charge. Pendant la dialyse, les déchets ne sont pas correctement éliminés ; seule de l'eau sort de notre corps, ce qui est anormal et peut entraîner des complications sanitaires. Pis, notre dernière séance de dialyse remonte à vendredi dernier. Il n'y a plus de kits disponibles. "



Sur ce, les malades, désespérés, appellent à une intervention urgente des autorités sanitaires, pour remédier à cette situation dramatique. Et demandent la réparation immédiate des machines de dialyse et la fourniture des kits nécessaires.