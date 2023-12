Diamniadio : L’hommage poignant de Macky Sall à ses prédécesseurs Rédigé par leral.net le Mardi 5 Décembre 2023 à 21:53 | | 0 commentaire(s)|

À l'occasion de la cérémonie d'inauguration de la 2e phase de la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio, c'est un bel hommage que le président Macky Sall a rendu à ses prédécesseurs et à la ville de Diamniadio via un tweet. Pour le chef de l'État, Diamniadio est le creuset où fusionnent tradition et modernité, passé et avenir avec de magnifiques et puissants symboles de convergence qui donnent la force de regarder demain.

« En ce moment historique de ma vie politique à la tête de ce pays que j'ai servi avec amour et abnégation, je suis heureux de me retrouver ici à Diamniadio, dans cette ville nouvelle qui plonge ses racines dans l'histoire du Sénégal. Au carrefour des routes qui convergent vers Dakar et qui s'ouvrent en même temps vers le Sénégal des profondeurs, cette localité est le creuset où fusionnent tradition et modernité, passé et avenir avec de magnifiques et puissants symboles de convergence qui nous donnent la force de regarder demain. Oui, aujourd'hui, Diamniadio accueille et fait place à Léopold Sédar Senghor, l'illustre homme d'État, premier président de la République du Sénégal qui désormais s'y retrouvera pour toujours avec ses successeurs les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Route de la paix et localité de paix, Diamniadio, la si bien nommée, abrite aussi la cité des Nations Unies, dont la philosophie, au lendemain du grand conflit mondial, a été de sceller la paix universelle. Mais notre « ville neuve » se veut aussi un haut lieu de savoir avec son Université Amadou Makhtar Mbow, premier africain à la tête de cet organisme spécialisé des Nations Unies voué à la l'éducation, à la science et à la culture. Puissent ces convergences de symboles si forts contribuer à davantage installer le Sénégal, pays de la Teranga et du vivre ensemble, dans la paix et le progrès. Et naturellement, mes chers compatriotes, vous pouvez aisément deviner la joie qui est la mienne de voir mon nom attaché à une artère qui croise l'avenue dédiée au père de la Nation que fut Leopold Sédar Senghor ! Immense honneur pour moi qui me veux le continuateur de ces grands hommes. Immense honneur pour un enfant issu d'une famille originaire du Fouta et qui a eu la chance de naître à Fatick, dans la région du Sine Saloum, au cœur du royaume d'enfance de l'illustre poète. Oui, je suis né le 11 décembre 1961, le jour où Léopold Sédar Senghor a nommé Abdou Diouf gouverneur de ma région de naissance. Et parti du Sine, je suis heureux d'avoir par la suite fait mes classes politiques auprès de Maître Abdoulaye Wade, troisième président de la République du Sénégal ».



Source : https://lesoleil.sn/diamniadio-lhommage-poignant-d...

