Diourbel : Le préfet Abdou Khadre Diop mobilise les acteurs pour améliorer la mobilité et le cadre de vie Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2024 à 20:40 | | 0 commentaire(s)| Le préfet de Diourbel Abdou khadre Diop a initié une réunion d’échange sur l’amélioration de la mobilité et du cadre vie dans le département de Diourbel. Cette rencontre a réuni des élus locaux, des forces de défense et de sécurité, des services techniques déconcentrés, ainsi que des acteurs communautaires.



