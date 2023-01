Discours violents des politiques : Cheikh Mahi Niass, Khalife général des Niassène, appelle à prêcher la paix pour la stabilité sociale du pays

Le Khalife général des Niassène, Cheikh Mahi Niass a tenu ce 27 janvier 2023, un discours empreint d’émotions. Le marabout appelle à lutter pour la paix et la stabilité du pays. Il demande cohésion sociale, un amour certain au sein de la communauté. Le marabout déplore le discours violent, appelant à la répression et à la violenc physique. Il estime qu’il y a des solutions, reposant sur le dialogue et la concertation, pour régler les différends. D’après Cheikh Mahi Niass, Dieu n’aime pas la violence et les assassinats. Et, les coupables de tels actes seront punis par le Créateur de l’humanité. Le marabout exhorte à rester croyants, afin d’éviter des troubles et des scènes de crimes.