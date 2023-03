Dissidence dans les rangs du parti Pastef : Abdoulaye Pythagore Faye et Dame Ndiaye jettent l’éponge Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mars 2023 à 00:53 | | 0 commentaire(s)|

S’il y’a un leader politique qui doit avoir du pain sur la planche, c’est visiblement le président du parti Pastef qui ne doit certainement avoir intérêt à voir ses souteneurs perdre espoir du projet tant chanté. L’éthique, la fraternité et le travail sont « les parents pauvres » du parti en à croire Abdoulaye Pythagore Faye. Ce dernier qui s’est exprimé devant la presse cet après-midi a décidé tout bonnement de tourner la page du parti Pastef malgré la position de membre fondateur.



Pour quels motifs? Le désormais ex-collaborateur de Ousmane Sonko renseigne, qu’au sein du parti, « il n’y ni démocratie encore moins de structuration » comme le parti le soutient. « Au sein de Pastef, nous n’étions pas au début simplement animés par le pouvoir. Mais plutôt une autre façon de faire la politique et ceci, à travers nos comportements de tous les jours. Mais il est temps que les gens, particulièrement les jeunes, se réveillent car, le Pastef n’est pas ce qu’il prétend être… » déclare Abdoulaye P. Faye.



D’après le démissionnaire du parti Pastef, le leader de Pastef est interpellé et doit revoir sa copie pour maintenir son parti car, il était bien parti dans cette logique qui a suscité l’espoir de plusieurs jeunes. Mais avec ces méthodes « antidémocratiques » organisées au plus haut sommet du parti, la séparation était inévitable.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Dissidence-dans-les-rang...

Accueil Envoyer à un ami Partager