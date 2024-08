Divorce au Sénégal : Les enjeux juridiques et causes principales expliqués par Maître Aly Ndiaye et Cie

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2024 à 20:09

Maître Aly Ndiaye, avocat à la Cour, et ses collègues ont discuté du thème « Divorce au Sénégal : que dit la loi ? » lors de l'émission « Instant Droit » de Leral TV. Ils ont abordé les différentes causes de divorce, telles que l'infidélité, les violences, et l'incompatibilité d'humeur, tout en examinant en détail la législation sur le divorce.