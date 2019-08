Djicomol : Les populations exigent la libération de 4 jeunes du village Plusieurs habitants du village de Djicomol, dans le département d’Oussouye ont manifesté, hier, pour exiger la libération de 4 jeunes du village arrêtés depuis plus de 8 mois dans le cadre d’un litige foncier entre leur village et la commune d’Oussouye, à propos de 6 hectares de terre, selon la RFM.

Se jugeant victimes d’expropriation de leur terres en faveur de la commune d’Oussouye, les marcheurs ont dénoncé ‘’une justice partisane’’ à l’encontre de leurs fils.

Les manifestants n’ont pas exclu de mener de nouvelles actions si les 4 jeunes détenus à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor (Mac) ne sont pas libérés dans les meilleurs délais.



