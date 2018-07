Doudou Wade : "Seul le Conseil constitutionnel est habilité à se prononcer sur la candidature de Karim Wade"

Venu suivre le procès de Khalifa Sall, Doudou Wade, membre du Comité directeur du parti démocratique du Sénégal a tenu à préciser que seul le Conseil constitution peut se prononcer sur la potentielle candidature de Karim Wade à la Présidentielle de 2019 et non pas les articles L31 et L32 du Code électoral sénégalais.

