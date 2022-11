Dr. Malick Diop, député : « Plus de 100 milliards FCfa sont injectés dans des subventions » Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Novembre 2022 à 22:40 | | 0 commentaire(s)| Dr. Malick Diop explique la présence des députés à l’Assemblée nationale, lors du marathon budgétaire. Le parlementaire donne en détail, le processus des fonds à décaisser et l’utilisation de l’argent. Dr. Malick Diop aborde la persistance des dettes, depuis le régime d’Abdoulaye Wade. Le député a constaté une baisse des dettes. D’après lui, présentement, l’Etat pratique des dettes concessionnelles sur le long terme, contrairement au régime précédent. Plus de 100 milliards FCfa sont injectés dans des subventions de denrées alimentaires, pour le panier de la ménagère. Dans ce budget, il a été conseillé de plus investir dans le social, après le vote du budget.



