Dubaï : El hadji Cheikh Dia, 2e au Concours international de récitation du Coran (Vidéo)

Sa voix suave et sa connaissance parfaite du Saint Coran, ont été remarquées dès le premier jour de ce concours. El hadji Cheikh Dia a continué sur cette même lancée et termine ainsi sur le podium dans cette prestigieuse assemblée.



Le jeune Sénégalais a été devancé par le représentant de l’Algérie. Juste derrière, vient le candidat égyptien. Le candidat des Etats-Unis et celui de la Mauritanie, complètent le Top 5.