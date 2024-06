Dynamiser le paysage de l'éducation et de l'emploi : un partenariat crucial en vue avec Educ'Action Wolof Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juin 2024 à 11:00 | | 0 commentaire(s)| Sous les auspices de la deuxième édition du Salon International de la Formation et de l'Emploi au Sénégal (SIFORES), le Ministre de la Formation Professionnelle s'apprête à sceller un partenariat crucial avec Educ'Action, l'organisateur délégué de cet événement d'envergure.

Cette alliance stratégique promet de dynamiser le paysage de l'éducation et de l'emploi en offrant des opportunités inédites et en favorisant l'accès à la formation professionnelle pour tous."

Reportage





