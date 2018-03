EXCLUSIF - Bradage foncier à Cayar : le promoteur immobilier Cheikh Guèye dément et «enfonce» Yankhoba Diattara : "Sène deal mo claté" Depuis quelques jours, c’est presque une tour de Babel à la Mairie de Thiès, avec des sorties contradictoires, avec en filigrane, des accusations de « bradage » du domaine, à la périphérie du village de Ndiokhop Guedie à Cayar, avec des opérations de terrassement du domaine public maritime. Abdoulaye Sow, président de la Commission de l’Aménagement du territoire et des domaines du Conseil départemental et Yankhoba Diattara se sont déjà prononcés sur la question (voir vidéos ci-dessous), mais, aujourd’hui, c’est Cheikh Guèye, menuisier-ébéniste et promoteur immobilier qui s’est déplacé à Leral.net pour apporter sa version des faits…. en enfonçant Yankhoba Diatta…avec des documents à l’appui.



