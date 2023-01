Eaux usées à Grand-Yoff : Les populations grognent et ruminent une frustration grandissante Rédigé par leral.net le Samedi 7 Janvier 2023 à 01:37 | | 0 commentaire(s)| Les populations de Grand-Yoff, surtout celles vivant à côté du Monument, près du marché, dénoncent les eaux usées ruisselantes qui perturbent leur tranquilité. L’eau, disent-elles, est présente dans cette zone depuis 3 ans. Et, d’après les informations données par ces populations, la présence de cette eau est liée aux travaux du Brt, ayant touché certains tuyaux de l’Onas. Très frustrées, ces populations demandent un audit des fonds investis dans le domaine de l’assainissement à Grand-Yoff et exhortent l’Onas, à agir pour régler le problème de ces eaux nuisibles à la santé.



Accueil Envoyer à un ami Partager