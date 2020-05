Eaux usées à Santhiaba Sud :Les populations s’en désolent et accusent leur maire Rédigé par leral.net le Samedi 16 Mai 2020 à 22:28 | | 0 commentaire(s)| Les populations de Santhiaba Sud respirent depuis plus de 10 ans une odeur nauséabonde venant des eaux usées provenant des fosses sceptiques. En effet il ne se passe pas deux jours sans que de l’eau usée ne se déverse dans les rues de la localité. Ces habitants de Santhiaba sont très remontés contre leur maire Moustapha Diop car regrettent-ils, « depuis qu’il est devenu maire, il n’a rien fait pour la localité » Ils demandent aux de autorités trouver des solutions à leur problème dans les plus brefs délais. .



