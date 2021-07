Ecole des non voyants: Serigne Bassirou Guèye, l'apolitique, au coeur de la réhabilitation Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021 à 07:00 | | 0 commentaire(s)| Serigne Bassirou Guèye n'a pas oublié ses racines et d'où il vient. Il a réhabilité l'Ecole des non voyants de sa commune non sans préciser qu'il ne fait pas de la politique et n'exhorte personne sous sa coupole à le faire. Il n'a pas manqué de remercier le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha qui a donné comme cadeau le grand boubou qu'il portait lors de la cérémonie



Accueil Envoyer à un ami Partager