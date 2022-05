Education-Culture : Omar Pène, invité du département de philosophie de l’Ucad, samedi prochain

Selon Babacar Mbaye Diop, maître de conférences au sein du même département, l’artiste va rencontrer les étudiants inscrits en philosophie à l’amphithéâtre Mbaye Guèye.



D’après l’APS qui partage l’info, Omar Pène va s’entretenir avec les étudiants sur le thème du changement climatique, en prélude à la célébration de la Journée mondiale de l’environnement, dimanche prochain.



Selon Babacar Mbaye Diop, le thème du changement et du dérèglement climatique traverse toute la carrière musicale de Pène, dont le dernier album international sorti en 2021 est intitulé ‘’Climat’’.



‘’Les inquiétudes d’Omar Pène sur les effets du changement climatique dans le monde, et particulièrement au Sénégal, ne datent pas d’aujourd’hui. La question de l’environnement a toujours été l’une de ses préoccupations majeures’’, a écrit M. Diop dans un texte reçu à l’APS.



Il cite les titres ‘’Maral’’ (La sécheresse) en 1976, ‘’Mol’’ (Le pécheur) en 1977, ‘’Ndam’’ (Le triomphe) en 1981, ‘’Souf’’ (La terre) en 1984, et son dernier album international.



Dans le nord du Sénégal, ‘’l’océan est en train de détruire des habitations. Des populations sont déjà en train de subir la montée des eaux dans la ville de Saint-Louis. Les gens doivent prendre conscience que le problème existe déjà, et les Africains doivent s’organiser pour porter leurs voix là où les décisions doivent se prendre’’, avait déclaré le leader du Super Diamano dans un entretien avec Radio France internationale en août 2021.