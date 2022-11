Education: Pape Djibril Fall donne les raisons de la mort programmée du CESTI et de l'ENEA Rédigé par leral.net le Lundi 21 Novembre 2022 à 04:01 | | 0 commentaire(s)| CESTI, ENEA, UVS, UGB, écoles de formation et encor et encore. Le député Pape Djibril Fall n'a rien laissé en route pour rappeler au ministre de l'Enseignement supérieur ce qui cloche vraiment dans l'éducation. A l'en croire, il ne peut comprendre que depuis 40 ans, le CESTI a toujours un budget de 29 millions F CFA, alors que douze nationalités y sont formées. "L'ENEA est menace ruine alors qu'en face le siège du parti au pouvoir a été miraculeusement sorti de terre", a-t-il chambré.



