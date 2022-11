Education / TAS: "la qualité de l'enseignement a dégringolé et rien qu'à lire nos rapports..." Rédigé par leral.net le Lundi 21 Novembre 2022 à 03:41 | | 0 commentaire(s)| Thierno Alassane Sall n'est pas surpris que l'Université Cheikh Anta Diop soit toujours première en Afrique. "C'est un titre qui ne doit pas en être un de gloire. L'Université est la mère de toutes les universités en Afrique, mais le constat est amer. Le niveau a drastiquement baissé et la preuve est donnée ici à l'Assemblée nationale avec la qualité des rapports. C'est grave. Donc dire que l'Enseignement marche au Sénégal, c'est aberrant. Par des choix politiques, on investit dans des infrastructures à hauteur de milliards et qui ne servent qu'à 5% de leur utilité. Dakar Arena, Cicad entre autres. Alors qu'on peine a construire des amphithéâtres", s'est-il insurgé.



Accueil Envoyer à un ami Partager