El Hadji Diouf : "Fédération ay thiouné laniou. Macky Sall doit convoquer les assises du football sénégalais avant la CAN 2019" El Hadji Diouf, le double Ballon d'or africain qui était venu suivre la finale France-Croatie (4-2) à l'Institut français dimanche, a salué l'organisation et la formation du football français et a invité le président Macky Sall à convoquer les états généraux du football, avant la CAN 2012.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Juillet 2018



